Суд в Петербурге прекратил уголовное дело, возбужденное после гибели работника на стройке

Обвиняемому удалось прийти к соглашению с потерпевшим.

Московский районный суд прекратил уголовное дело в отношении прораба, подчиненный которого погиб при строительстве "СКА Арены" на проспекте Космонавтов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дмитрий Волков обвинялся в нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. 19 марта рабочий убирал 5 этаж и упал через техническое отверстие на второй этаж. Мужчина скончался на месте от полученных повреждений.

Сторона потерпевших решила прекратить уголовное дело, так как с Волковым было заключено перемирие. Прораб возместил в полном объеме возмещенный ущерб, сообщила пресс-служба.

Недавно на "СКА Арене" в Петербурге смонтировали первый верхний блок фасада

Фото: ВКонтакте / СКА Арена