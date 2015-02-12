Каждому из задержанных нелегалов назначили административный штраф в размере пяти тысяч рублей.

На двух стройках в Новой Москве выявили шестерых нелегальных трудовых мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД.

По данным следствия, сотрудники полиции провели рейды на двух строительных площадках в поселении Внуковском. Каждому из задержанных нелегалов назначили административный штраф в размере пяти тысяч рублей. Также в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее мы сообщали, что в Югре директор стройфирмы уличен в организации незаконного пребывания мигрантов.

Видео: МВД Москвы