Полиция устанавливает точное количество иностранцев, незаконно находившихся на территории РФ.

В Югре директор стройфирмы уличен в организации незаконного пребывания мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 29-летний уроженец Средней Азии с гражданством РФ заключал фиктивные трудовые договоры с иностранцами, которые фактически не работали в организации. За предоставленные им услуги он получал денежное вознаграждение.

В ходе обысков в офисе стройфирмы и по месту жительства директора изъяли документацию, печати, компьютерную технику и другие предметы. Полиция устанавливает точное количество иностранцев, незаконно находившихся на территории РФ. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что на Камчатке бизнесмен стал фигурантом 17 уголовных дел.

Видео: УМВД по ХМАО-Югре