На "СКА Арене" в Петербурге смонтировали первый верхний блок фасада

Сейчас объект готов на 80%.

Специалисты, отвечающие за строительство "СКА Арены", завершили монтаж первого монтажного блока из двух 80-метровых верхних ферм архитектурного козырька весом 190 т. Конструкции подняли на 45 м. Об этом сообщила пресс-служба комплекса на проспекте Гагарина.

На данный момент строительство стадиона готово на 80%. Металлконструкции фасада планируют полностью сдать к декабрю 2022 года. Также проходит покрытие кровли и фасадного контура, установка инженерных коммуникаций и отделка помещений. Кроме того, завершается процесс благоустройства вокруг площадки.

Напомним, что на территории объекта строят новую ледовую арену и парк. Соответствующее соглашение было заключено между руководством "СКА Арены" и городскими властями 2 года назад. По проекту, арена является самым большим ледовым дворцом в мире: её вместимость на хоккейных матчах достигнет 21 500 человек, а на концертах – до 23 000 человек. Сдача комплекса намечена на конец весны 2023 года.

Ранее мы сообщили о том, что все долгостроящиеся ЖК в Петербурге будут сданы до конца 2023 года.

Фото: Пресс-служба ООО "СКА Арена"