СКА одержал победу над "Северсталью" в овертайме

Матч завершился со счётом 4:3 в пользу армейцев.

Вечером четверга, 1 декабря, в Ледовом дворце состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ. Встреча СКА с "Северсталью" принесла армейцам победу со счётом 4:3 в овертайме.

Точные удары по воротам череповецкой команды были нанесены Александром Никишиным, Никитой Комаровым и Дамиром Жафяровым.

Со стороны "Северстали" шайбы забросили Даниил Вовченко, Робин Пресс и Никита Рожков.

Сейчас на счету СКА сохраняются 63 очка, которые продолжают обеспечивать команде в турнирной таблице Западной конференции.

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Фото: СКА