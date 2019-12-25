Ленобласть получила новый инвентарь для футболистов

В этом году для проведения уроков футбола ребята получили 1 045 футбольных мячей, 28 комплектов фишек для разметки, 79 сумок для мячей, 28 насосов, 790 манишек, 336 конусов и 28 бумажников судьи с карточками.

В Ленинградской области 28 школ, которые присоединились к проекту Российского футбольного союза "Футбол в школе", получили спортивный инвентарь. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

В школьных футбольных секциях Ленобласти на сегодняшний день занимаются около трёх тысяч детей. Соревнования по футболу для региональных школьников проводит Федерация футбола Ленинградской области. Занятия проводятся как для мальчиков, так и для девочек.

В этом году для проведения уроков футбола ребята получили 1 045 футбольных мячей, 28 комплектов фишек для разметки, 79 сумок для мячей, 28 насосов, 790 манишек, 336 конусов и 28 бумажников судьи с карточками.

Всего в проекте от 47 региона участвуют 30 школ. В ближайшее время новый инвентарь получат ещё две областные школы.

Фото: администрация Ленобласти