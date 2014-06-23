СКА прервал серию побед в чемпионате КХЛ после матча с "Динамо"

Игра завершилась со счётом 1:2 в пользу москвичей.

Петербургский СКА прервал серию побед в чемпионате КХЛ после поражения столичному "Динамо" по буллитам. Последняя игра команды в Ледовом дворце завершилась со счётом 1:2.

В ходе матча со стороны армейцев точным броском отметился Дамир Жафяров, однако на восьмой минуте второго периода счёт сравнялся да счёт игры нападающего Эрика О"Делла. Окончательную победу "Динамо" принёс бросок Дмитрия Рашевского.

Несмотря на проигрыш, петербуржцы продолжают лидировать в турнирной таблице Западной конференции с 19-ю очками. Следующая игра СКА состоится 26 сентября с нижегородским "Торпедо" (Нижний Новгород).

Ранее мы сообщили о том, что Нурмагомедов выбрал между футболом и MMA.

Фото: СКА