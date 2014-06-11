SHOT: в Курском районе сбит беспилотник

Позже информацию о беспилотнике подтвердили в Минобороны.

В Курском районе предварительно сбит второй беспилотник за день. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел сегодня, 24 сентября. В регионе работают системы ПВО. Отмечается, что утром украинский дрон атаковал административное здание в Центральном округе Курска, из-за чего незначительно пострадала крыша. Позже информацию о втором беспилотнике подтвердили в Минобороны. Он был поражен средствами ПВО.

Ранее мы сообщали, что недалеко от трассы M-11 в Петербурге найден беспилотник.

Видео: Telegram / SHOT