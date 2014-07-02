СФ заявил, что поставка кассетных бомб Киеву повлечет серьезные гуманитарные последствия

Документ будет отправлен в иностранные парламенты и международные ассамблеи.

Совет Федерации на пленарном заседании в среду 19 июля единогласно принял обращение, в котором призвал иностранные парламенты мира и межпарламентские организации осудить американское решение о военных поставках Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов. По мнению парламентариев России, такой шаг со стороны США является опасной эскалацией регионального конфликта, а также повлечет за собой негативные гуманитарные последствия. Сенаторы выразили коллегам обеспокоенность ситуацией и осудили провокацию Вашиенгтона со стороны администрации президента Джо Байдена.

СФ обращается с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, которое является очередным шагом опасной эскалации конфликта и повлечет серьезные гуманитарные последствия. пресс-служба верхней палаты парламента

Парламентарии добавили, что речь идет о свидетельстве бессилия ВСУ и Запада на фоне провала разрекламированного украинского контрнаступления в зоне проведения Россией специальной военной операции.

Глава МЧС поддержал возобновление регулярных проверок пожарной безопасности бизнеса.

Фото и видео: Совет Федерации