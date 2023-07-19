Глава МЧС поддержал возобновление регулярных проверок пожарной безопасности бизнеса

Александр Куренков рассказал о том, почему важно вернуть регулярные проверки на предприятиях.

Глава ГУ МЧС поддержал возобновление регулярных проверок пожарной безопасности бизнеса и коммерческих предприятий. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании Совета Федерации сделал руководитель экстренного ведомства Александр Куренков. Чиновник заметил политикам, что многого без проведения регулярных проверок добиться не получится. Эксперт основывается на принципе "доверяй но проверяй". Специалист уверен в том, что речь не идет о том, что его ведомство будет "кошмарить" предпринимателей.

Дло во влиянии, отчасти в рекомендациях и отчасти в призывах к совести. Возвращаясь к наступательной политике, хотелось бы с помощью сенаторов и с участием правительства РФ, чтобы безопасность, в том числе противопожарная и любая другая, была модной. Александр Куренков, глава ГУ МЧС России

МЧС планирует оповещать население о чрезвычайных ситуациях через домофоны.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации