СФ ввел общедоступную информсистему контроля за использованием дорожных фондов

В стране будет сформирована СКДФ.

Совет Федерации ввел общедоступную информационную систему контроля за использованием дорожных фондов. Законодатели позволяют создать СКДФ, за счет которой автомобилисты получат возможность жаловаться на качество трасс.

Сенаторы уточнили, что СКДФ будет представлять из себя федеральную информационную систему, которая обеспечивает сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование данных о российских дорогах. В перечень попадут как трассы общего пользования на федеральном, региональном, межмуниципальном и местном уровне. Реестр также будет пополняться сведениями по истории проведения работ на полотне, результаты оценки состояния объектов. Доступ - в электронном формате.

Оператором системы контроля будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством или подведомственное учреждение. Владельцам дорог СКДФ позволит планировать дорожные работы и формировать программы расходования фондов, контролировать выполнение мероприятий по ремонту и восстановлению дорог.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации