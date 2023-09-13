СФ одобрил закон об уголовном наказании за организацию передачи номеров мошенникам

Сенаторы рассказали об отягчающих обстоятельствах преступления.

Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу, 25 июля, одобрил закон об уголовной ответственности за организацию деятельности по передаче абонентских номеров, а также о признании VPN отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Соответствующее решение приняли парламентарии из верхней палаты законодательного органа страны. Они уточнили, что наказание предусматривает до трех лет лишения свободы.

Организация деятельности по передаче сотовых номеров иным лицам, если это совершено из корыстных побуждений либо в целях совершения другого преступления, наказывается штрафом до 700 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Сенаторы добавили, что участие в подобной криминальной деятельности повлечёт за собой штраф в размере до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период до года, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Аналогичное наказание в России вводится за организацию деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации на сайтах или в приложениях, если деяния совершены из корыстных побуждений или ради другого преступления. Отягчающим обстоятельством признается законом использование программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам (VPN) при совершении противоправного деяния.

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Фото и видео: Telegram / Вместе-РФ