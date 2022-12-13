СФ: Российский рынок полностью обеспечен базовыми стройматериалами отечественного производства

Андрей Шевченко назвал проблемы строительной отрасли в стране.

Внутренний рынок России полностью обеспечен базовыми стройматериалами отечественного производства: бетоном, растворами, стеклом и трубами. Соответствующее заявление в рамках выступления на парламентских слушаниях по профильной отрасли, вопросам импортозамещения коллегам рассказал сенатор, председатель Комитета Совета Федерации по региональной политике, местному самоуправлению, федеративному устройству и делам Севера Андрей Шевченко.

Достичь таких результатов позволили оперативные меры, принимаемые государством. Особенно важно отметить запуск промышленной ипотеки, предусматривающей льготное кредитование промышленных предприятий для приобретения производственных площадей. Андрей Шевченко, сенатор

Эксперт добавил, что несмотря на существующие правительственные меры поддержки, остались и определённые сдерживающие факторы для развития строительной отрасли. Они замедляют процесс импортозамещения в экономической отрасли. Среди таких проблем законодатель назвал трудности с гарантийным ремонтом иностранного оборудования и комплектующих, малый выбор аналогов российского производства. Для улучшения ситуации на строительном рынке Минстрой РФ вместе с Национальным объединением строителей сформировал цифровой каталог материалов и оборудования. С его помощью предприниматели могут найти отечественные аналоги стройматериалов, машин, механизмов.

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