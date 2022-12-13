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Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов

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По ее словам, эти идеи нужно претворять в жизнь.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте РФ по реализации политики в интересах детей.

Матвиенко отметила, что учителя говорят о законодательном закреплении статуса педагога и мерах его защиты. По ее словам, эти идеи нужно претворять в жизнь.

Это должна быть единая, целостная государственная политика.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко связала критику закона об электронных повестках с плохим информированием.

Видео: Совет Федерации

Теги: валентина матвиенко, государственная поддержка, педагоги, совет федерации
Категории: Лента новостей, Новости России,

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