По ее словам, эти идеи нужно претворять в жизнь.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости единой госполитики поддержки педагогов. Об этом она заявила на заседании Совета при президенте РФ по реализации политики в интересах детей.

Матвиенко отметила, что учителя говорят о законодательном закреплении статуса педагога и мерах его защиты. По ее словам, эти идеи нужно претворять в жизнь.

Это должна быть единая, целостная государственная политика. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Ранее Матвиенко связала критику закона об электронных повестках с плохим информированием.

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