При этом спикер Совфеда не согласилась с мнением, что его разработали спонтанно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко связала критику закона об электронных повестках с плохим информированием. Об этом она заявила при обсуждении законопроекта в Совфеде.

По словам спикера, ажиотаж, вызванный в интернете после принятия закона, объясняется недоработкой законодателей, которые не разъяснили гражданам нормы документа. При этом Матвиенко не согласилась с мнением, что его разработали спонтанно. Она объяснила, что военкоматы не подключены ко всем существующим информационным ресурсам, а спецоперация показала необходимость ускорить эту работу.

Ранее Песков заявил, что закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах.

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