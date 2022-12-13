Песков: закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах

Закон об электронных повестках призван исправить бардак в военкоматах. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, после начала спецоперации начался бардак во многих военкоматах. Песков отметил, что систему воинского учета в России нужно упорядочить, и закон об электронных повестках призван помочь в этом.
Ранее Песков заявил, что законопроект о едином реестре военнообязанных необходим для воинского учета.
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