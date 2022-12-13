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Песков: законопроект о едином реестре военнообязанных необходим для воинского учета

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По его словам, данная работа необходима, поскольку необходимо модернизировать систему воинского учета.

Законопроект о едином реестре военнообязанных необходим для воинского учета. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данная работа необходима, поскольку необходимо модернизировать систему воинского учета. Песков напомнил, что речь о цифровизации в этой сфере зашла после того, как появились проблемы на начальном этапе спецоперации.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать система с электронными повестками для военнообязанных.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: воинский учет, дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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