Песков: законопроект о едином реестре военнообязанных необходим для воинского учета

По его словам, данная работа необходима, поскольку необходимо модернизировать систему воинского учета.

Законопроект о едином реестре военнообязанных необходим для воинского учета. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данная работа необходима, поскольку необходимо модернизировать систему воинского учета. Песков напомнил, что речь о цифровизации в этой сфере зашла после того, как появились проблемы на начальном этапе спецоперации.

Ранее в Госдуме объяснили, как будет работать система с электронными повестками для военнообязанных.

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