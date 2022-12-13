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В Госдуме объяснили, как будет работать система с электронными повестками для военнообязанных

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По словам депутата, законопроект поможет людям спокойнее себя чувствовать и создаст реестр воинского учета.

Депутат Госдумы Андрей Луговой объяснил, как будет работать система с электронными повестками для военнообязанных. Его слова приводит Telegram-канал SHOT.

По словам Лугового, законопроект об электронных повестках поможет людям спокойнее себя чувствовать и создаст реестр воинского учета. Он подчеркнул, что у граждан нет обязанности заходить ежедневно на портал госуслуг и проверять наличие повесток.

Также депутат добавил, что всех, кто будет игнорировать это извещение, ожидаются различные ограничения, такие как запрет на выезд и страны или лишение возможности заключать сделки.

Ранее Набиуллина опровергла слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: андрей луговой, госдума россии, электронная повестка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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