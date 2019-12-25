С 4 марта из Пулково запустят рейсы в Хибины

Самолет будет находиться в пути около двух часов.

В марте из Пулково в Мурманскую область будут запущены регулярные рейсы. В Хибины пассажиров будет доставлять авиакомпания S7 Airlines. Первый рейс отправится 4 марта. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани Северной столицы.

Направление в Кировск и Апатиты сохранится в рамках летнего расписания 2020 года. Самолет будет находиться в пути около двух часов, вылеты из Петербурга будут совершаться до пяти раз в неделю.

Полеты будут выполняться на самолетах Embraer 170 вместимостью 78 пассажиров.

РЖД показал инновационный пассажирский вагон с душем и USB.

Фото: pixabay