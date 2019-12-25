Рютте сделал новое заявление о конфликте на Украине

В НАТО считают, что "коалиция желающих" готова будет отправить войска на Украину.

Генеральный секретарь Североатлантического военного альянса Марко Рютте заявил о готовности европейского региона направить на украинскую территорию западные войска в случае "нарушения Россией мирного договора". Соответствующее заявление иностранный эксперт из НАТО сделал в интервью немецкому изданию Bild. Бывший премьер-министр Нидерландов уточнил, что в текущий момент международные союзники киевского режима ведут работу по определению точной структуры среди "коалиции желающих".

Конечно, в настоящее время мы не обсуждаем детали публично. Но могу сказать, что несколько европейских стран заявили о своей готовности предоставить войска, если это потребуется. Марк Рютте, генсек НАТО

В российском внешнеполитическом ведомстве неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения живой силы и боевой техники НАТО на Украине категорически неприемлем для Кремля. Такие шаги со стороны военного блока чреваты резкой эскалацией регионального конфликта с Москвой.

Фото: YouTube / DRM News