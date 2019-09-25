Рюмин: выручка группы "Россети" в первом полугодии выросла на 6%

По его словам, общий показатель выручки составил до 720 млрд рублей.

Выручка группы "Россети" в первой половине 2024 года выросла на 6%. Об этом сообщил глава группы Андрей Рюмин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, общий показатель выручки составил до 720 млрд рублей. Рюмин отметил, что инвестиционная программа "Россетей" в 2023 году составила больше 530 млрд рублей. Глава группы добавил, что в нынешнем году планируется превысить этот результат.

У нас, я думаю, будут рекордные показатели по инвестиционной программе. Мы уже видим, что по первому полугодию на 16% выше, чем в прошлом году. Андрей Рюмин, глава группы "Россети"

Ранее Мишустин рассказал об основных задачах по укреплению международной кооперации и экспорта.

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