Рюмин: ремонтная программа "Россетей" может превысить 91 млрд рублей

Гендиректор компании напомнил, что в 2020 году ремонтная программа составила 86,5 млрд рублей.

Ремонтная программа "Россетей" в 2023 году может превысить 91 млрд рублей. Об этом заявил гендиректор компании Андрей Рюмин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в 2020 году ремонтная программа составила 86,5 млрд рублей. Рюмин подчеркнул, что этот показатель был на 10% больше, чем в предыдущий период. Также гендиректор "Россетей" напомнил, что в уставный капитал компании будут внесены электросетевые компании в Новосибирской области, магистральные объекты в Республике Крым и в Красноярском крае.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с гендиректором "Россетей".

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