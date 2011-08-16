Путин провел встречу с гендиректором "Россетей"

Глава РФ заслушал доклад Андрея Рюмина.

Глава государства Владимир Путин провел встречу с генеральным директором "Россетей" Андреем Рюминым в Москве. В ходе мероприятия политик обсудил с гостем подготовку к осенне-зимнему сезону, а также работу холдинга в новых регионах страны. В начале заседания президент заметил, что у ведомственной структуры насчитывается более м500 тысяч подстанций и около 2,5 миллиона километров электрических сетей. Глава страны поинтересовался уровнем зарплаты в компании и ее индексацией. Рюмин сообщил, что в 2022 году в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями оплата труда сотрудникам была проиндексирована на 16%. Сейчас ее средний размер составляет 73,3 тысячи рублей. Дополнительно Андрей Рюмин доложил президенту о росте выручки в 2022 году на 6,5%. Этот показатель составил более 1,18 трлн рублей.

По вопросу прохождения осенне-зимнего сезона, глава "Россетей" отметил, что 2022-2023 год был пройден хорошо. ОВ 2023 году году компания увеличивает ремонтную программу до 91 млрд рублей. По сранению с прошлым годом увеличение прграммы составит порядка пяти миллиардов рублей.

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