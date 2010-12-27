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На красной ветке метро из-за упавшего на рельсы рюкзака составы ходили с задержкой
Сегодня, 11:29
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nastya960
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На красной ветке метро из-за упавшего на рельсы рюкзака составы ходили с задержкой

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На восстановление движения ушло 20 минут.

С утра во вторник в Петербургском метрополитене произошел сбой в движении поездов на красной ветке. Как сообщали очевидцы, составы шли с задержкой от станции ""Площадь Ленина" до "Девяткино". 

Очевидцы предполагали, что виной тому мог стать упавший на рельсы человек. Но как выяснилось позже, на пути упал рюкзак. Для восстановления движения поездов потребовалось 20 минут. Сейчас поезда ходят в штатном режиме.

Ранее на Piter.TV: Пятеро человек незаметно ограбили петербуржца в метро "Пушкинская".

Фото: Piter.TV

 

 

 

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Теги: красная ветка , метро
Категории: Лента новостей Новости СПб

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