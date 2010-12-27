Пятеро южан незаметно ограбили петербуржца в метро "Пушкинская"

По мнению молодого человека, это была организованная группировка, действовавшая сообща. Мужчины были "неславянской внешности" и походили на "арабов или турок". Попав в вагон, они сразу начали мешать другим пассажирам.

Пятеро человек незаметно ограбили петербуржца в метро "Пушкинская". По мнению молодого человека, это была организованная группировка, действовавшая сообща.

В четверг, 1 ноября, петербуржец спустился в метро на станции "Владимирская" и сел поезд, направляющийся к "Проспекту Ветеранов". На этой же станции в вагон вошли пятеро темноволосых мужчин. По словам петербуржца, они были "неславянской внешности" и походили на "арабов или турок". Все незнакомцы носили небольшие аккуратные бородки. Попав в вагон, они сразу начали мешать другим пассажирам.

Они вошли внутрь, создавая толчею, в одну дверь вагона, хотя дальше по вагону было относительно свободно. Один из них не давал мне пройти дальше внутрь вагона. Остальные плотно зажали меня, не давая повернуться. А.П., пострадавший.

При подходе поезда к "Пушкинской" один из мужчин начал активно толкать молодого человека и ворочаться. Тот сделал ему замечание и повернулся в его сторону. Другие стали также толкаться и переходить с места на место. Один из мужчин намеревался выйти из вагона.

На станции я пропустил грубияна, а когда снова зашёл в вагон, увидел, что мой рюкзак расстёгнут. Тут же я ощупал карманы и обнаружил, что из кармана брюк исчез кошелёк с деньгами и банковскими картами. А.П., пострадавший.

Петербуржец обратился в полицию на станции метро. Он был уверен, что именно странные незнакомцы похитили его деньги. Однако сотрудники подземки не смогли помочь молодому человеку. Вагон, в котором произошло ограбление, был старой модели, и там не установлены камеры видеонаблюдением. Выяснилось, что это место выбрано мошенниками неслучайно. Вагон располагается прямо под переходом, посередине платформы, и камеры, расположенные на разных концах, не зафискировали грабителей: они почти незаметно же перебежали на другую ветку метро.

Ранее сообщалось, что неловкие грабители на Парнасе не смогли открыть витрину с драгоценностями.

Фото: Piter.TV, ГУП "ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН".