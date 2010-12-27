Неловкие грабители на Парнасе не смогли открыть витрину с драгоценностями

Злоумышленникам пришлось покинуть место преступления ни с чем.

Нападение на ювелирный магазин в ТЦ "Парнас" произошло еще в прошлый четверг, 18 октября. Только вот для самих злоумышленников это ограбление оказалось не самым удачным. Об этом сообщают городские СМИ.

Инцидент произошел примерно в половину девятого, в отдел зашли двое мужчин в масках и стали угрожать продавцу. Они попытались открыть витрину, но у них это не получилось. Ни один из них не смог это сделать, поэтому им пришлось как можно скорее покинуть торговый центр.

Владелица ювелирного салона обратилась в полицию лишь в среду, 24 октября. По ее словам, неизвестные скрылись в неизвестном направлении, консультант отдела не пострадала.

Ранее на Piter.TV: В Пушкине у женщины украли драгоценности на сумму 108 тысяч рублей.

Фото: pixabay