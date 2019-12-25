Ряду НПЗ разрешили выпуск топлива по стандартам "Евро-3" до конца года

Документ правительства вступает в силу со дня опубликования.

Российское федеральное правительство до конца 2026 года разрешило на территории страны оборот бензина, соответствующего стандартам "Евро-3". Соответствующие данные приведены в опубликованном постановлении кабинета министров. В частности, некоторым нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) разрешено выпускать в обращение автомобильный бензин со сниженными требованиями к содержанию серы. Также власти допустили ситуацию, при которой можно выпускать в обращение на внутренний рынок бензин класса "Евро-5" с содержанием серы до 150 мг на килограмм продукцию. Для дизельного топлива установлен норматив с предельным уровенем серы в 350 мг на каждый килограмм.

В тексте документа эксперты пояснили, что указанные виды топлива не маркируются единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также не подлежат выпуску в обращение и обращению на территориях других государств - членов блока. Российское министерство по энергетике будет мониторить ситуацию на топливном рынке России и исполнение данного введенного механизма контроля за ресурсами. В частности, профильное ведомство обязано ежеквартально докладывать в федеральное правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.

Четверть всех запасов нефтяного резерва США оказалась заблокирована под землей.

Фото: Piter.tv