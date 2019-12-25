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Рядом с газопроводом во Всеволожском районе обнаружено 166 мин времен ВОВ
Сегодня, 10:21
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lizapoluda

Рядом с газопроводом во Всеволожском районе обнаружено 166 мин времен ВОВ

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О боеприпасах сообщили местные жители.

В ходе инженерной разведки местности у газопровода во Всеволожском районе были найдены 166 мин времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО. 

О находке специалистам сообщили местные жители. Обнаружением и вывозом 120-миллиметровых боеприпасов занимались военнослужащие Западного военного округа. 

Мины находились в состоянии сильной коррозии. Сейчас они подверглись уничтожению на специальном полигоне. 

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге на Стасовой улице нашли опасную гранату времен войны.

Фото: Пресс-служба ЗВО

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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