Рядом с газопроводом во Всеволожском районе обнаружено 166 мин времен ВОВ

О боеприпасах сообщили местные жители.

В ходе инженерной разведки местности у газопровода во Всеволожском районе были найдены 166 мин времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

О находке специалистам сообщили местные жители. Обнаружением и вывозом 120-миллиметровых боеприпасов занимались военнослужащие Западного военного округа.

Мины находились в состоянии сильной коррозии. Сейчас они подверглись уничтожению на специальном полигоне.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге на Стасовой улице нашли опасную гранату времен войны.

Фото: Пресс-служба ЗВО