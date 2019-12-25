Ряд троллейбусов изменит маршрут 11 октября на проспекте Ветеранов

Об этом в тот же день сообщили в "Горэлектротрансе".

В понедельник, 11 октября, троллейбусы №№ 46, 20, 44, 37, 48 изменят маршрут движения из-за повреждения контактной сети на проспекте Ветеранов у проспекта Маршала Жукова от Авангардной улицы.

Уточняется, что движение маршрута №37 закрыли. Движение троллейбусов №20, №44, №48 пройдет по действующей трассе до конечной станции каждого из маршрутов. Троллейбус №46 пойдет по действующей трассе на машинах с увеличенным автономным ходом.

Вероятно, движение будет восстановлено на следующий день.

Ранее мы писали, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры отмечает 30-летие.

Фото: Piter.tv