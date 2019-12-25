Комитет по развитию транспортной инфраструктуры отмечает 30-летие

Комитет поздравил с праздником вице-губернатор Максим Соколов.

В понедельник, 11 октября, петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры отмечает свой 30-летний юбилей, поздравил вице-губернатор Максим Соколов на своей странице в соцсети.

Благодаря ему в нашем городе появляются новые дороги и мосты, станции метрополитена и депо, путепроводы и тоннели. И, конечно, именно его специалисты определяют, какой объект транспортной инфраструктуры нашего города уйдет на реконструкцию или ремонт и когда вернется. отметил чиновник

Соколов отметил, что впереди город ожидает строительство значимых транспортных объектов и развитие сети скоростных дорог.

Ранее мы писали, что эксперты прокомментировали планы Смольного по расселению 5 тысяч коммуналок.

Фото: Pexels, Максим Соколов / Вконтакте