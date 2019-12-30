Пользователи "ВКонтакте" выберут русское название фильма с Рэдклиффом

Пока лидирует название "Пушки Акимбо".

Пользователи "ВКонтакте" смогут выбрать русское название нового фильма Guns Akimbo с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. На выбор предлагается два варианта – "Безумный Майлз" и "Пушки Акимбо".

На момент написания новости за название "Пушки Акимбо" проголосовали 72,22 % пользователей, "Безумному Майлзу" отдали свои голоса 27,78 % россиян. Пользователи "ВК" также предложили свои варианты: "Гарри Поттер и два дымящихся ствола", "Дэниэл руки-пушки", "Пушки на макушке" и многие другие.

Результаты голосования будут определены 26 января. Среди участников опроса случайным образом выберут 20 человек, которые получат по два билета на предпремьерный показ фильма в Москве.

Премьера фильма состоится в России 27 февраля. Дэниэл Редклифф сыграл в нем ничем не примечательного разработчика видеоигр Майлза. Долгое время герою удается избегать неприятностей. Однажды организаторы смертельно-опасного шоу похищают его девушку и заставляют пойти Майлза на убийство безжалостной чемпионки Никс. Чтобы это сделать, разработчику приходится сражаться с другими "гладиаторами" с двумя пистолетами в руках не на жизнь, а на смерть.

Ранее мы публиковали трейлер фильма "Безумный Майлз" с Дэниэлом Рэдклиффом.