Русско-японские отношения достигли "Новой эры"

Подобное заявление сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Эксперт видит у политика две цели: возвращение похищенных японцев спецслужбами КНДР и подписание мира с РФ решением территориального конфликта

На открытой сессии японского парламента премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделал заявление во время своего выступления, что в стране постепенно выполняются договоренности, достигнутые в ходе визита президента РФ Владимира Путина в 2016 году. По словам японского премьера, отношения с Россией вышли на "новую эру".

Собеседник ФБА "Экономика Сегодня", руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, утверждает, что фраза Абэ больше является образной и посвещена лишь риторике в честь победы на выборах. Однако в стране, по словам эксперта, не все так хорошо.

"Слова Абэ про новую эру можно назвать громким образным выражением. Скорее всего, риторика японского премьера связана с его недавней победой на выборах председателя правящей либеральной демократической партии. Теперь он вновь стал премьер-министром и будет руководить страной еще три года, что происходит впервые в истории Японии. Такой рекорд Абэ, безусловно, хотелось бы подтвердить какими-то выдающимися достижениями в экономике, во внутренней или внешней политике. В экономике далеко не все хорошо, с дефляцией так и не покончено, поэтому она продолжает придавливать японскую экономику. Во внешней политике у Абэ ситуация складывается тоже не очень удачно. Во-первых, Трамп наносит один удар за другим, сначала выйдя из Транстихоокеанского партнерства, а потом навязав переговоры по торговле в двустороннем формате. Базовые противоречия в сфере политики, безопасности и экономики у Японии сохраняются и с Китаем" - Валерий Кистанов

По мнению аналитика, японский премьер преследует сейчас две цели: возвращение похищенных спецслужбами КНДР японцев, а также подписание мирного договора с Россией посредством решения территориального конфликта.

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