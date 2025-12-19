Русский язык станет одним из восьми рабочих на Олимпиаде

Зимние игры начнутся 6 февраля.

Русский язык будет одним из восьми рабочих на зимних Олимпийских играх в Италии в 2026 году. Соответствующими сведениями поделились журналисты из информационного агентства "ТАСС" со ссылкой на материалы, которые имеются в распоряжении СМИ. В тексте документа говорится о том, что также рабочими языками станут итальянский, английский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский (мандаринский диалект). Аккредитованные сотрудники прессы смогут через специальное приложение получить синхронный перевод происходящих событий на любой из вышеназванных языков. В помещениях для пресс-конференций корреспондентам будет доступен синхронный перевод на русский, французский, немецкий, корейский, японский и китайский языки.

Напомним, что Олимпийские игры запланированы на территории Италии в период с 6 по 22 февраля. В европейской стране выступят 13 российских атлетов, которые имеют на данный момент нейтральный статус.

