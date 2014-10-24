  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Победители и призеры Олимпиады Эйлера получили награды в ЗакСе Петербурга
Сегодня, 14:57
131
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Победители и призеры Олимпиады Эйлера получили награды в ЗакСе Петербурга

0 0

Петербург исторически славился своим отношением к точным наукам, и старания талантливых профессионалов способствуют дальнейшему развитию этого направления.

В Законодательном собрании Петербурга состоялось торжественное награждение педагогов-математиков, победивших и занявших призовые места в Олимпиаде Эйлера. Председатель ЗакСа Александр Бельский поделился этой новостью в своём Telegram-канале.

Подведение итогов конкурса проходило после завершения двух этапов состязаний, по итогам которых жюри определили лидеров соревнований: одно первое место, два вторых и четыре третьих. Традиционно призы учителям предоставлены самим законодательным органом.

Александр Бельский подчеркнул важность события, отметив, что Олимпиада проходила уже в девятнадцатый раз и собирала лучших наставников города. Именно такие педагоги помогают школьникам раскрыть истинную красоту математики, воспринимать её не просто набором формул, а способом познания мира. Петербург исторически славился своим отношением к точным наукам, и старания талантливых профессионалов способствуют дальнейшему развитию этого направления.

Ранее мы сообщили о том, что 11-й Географический диктант состоялся в Петербурге.

Фото: Telegram / Спикер Бельский 

Теги: олимпиада, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии