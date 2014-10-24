Победители и призеры Олимпиады Эйлера получили награды в ЗакСе Петербурга

Петербург исторически славился своим отношением к точным наукам, и старания талантливых профессионалов способствуют дальнейшему развитию этого направления.

В Законодательном собрании Петербурга состоялось торжественное награждение педагогов-математиков, победивших и занявших призовые места в Олимпиаде Эйлера. Председатель ЗакСа Александр Бельский поделился этой новостью в своём Telegram-канале.

Подведение итогов конкурса проходило после завершения двух этапов состязаний, по итогам которых жюри определили лидеров соревнований: одно первое место, два вторых и четыре третьих. Традиционно призы учителям предоставлены самим законодательным органом.

Александр Бельский подчеркнул важность события, отметив, что Олимпиада проходила уже в девятнадцатый раз и собирала лучших наставников города. Именно такие педагоги помогают школьникам раскрыть истинную красоту математики, воспринимать её не просто набором формул, а способом познания мира. Петербург исторически славился своим отношением к точным наукам, и старания талантливых профессионалов способствуют дальнейшему развитию этого направления.

Фото: Telegram / Спикер Бельский