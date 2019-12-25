11-й Географический диктант состоялся в Петербурге

Организаторы мероприятия получили 1019 уникальных заданий от участников, представляющих Россию и ещё 13 государств мира.

В Петербурге прошел очередной, уже 11-й по счету, Географический диктант, инициированный Русским географическим обществом в рамках своей традиционной образовательной кампании. Как сообщает вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин, организаторы мероприятия получили 1019 уникальных заданий от участников, представляющих Россию и ещё 13 государств мира.

За весь период проведения диктанта, который насчитывает уже 6 лет, оргкомитет собрал свыше 4,5 тыс. вопросов, предложенных добровольцами-географами из различных регионов земного шара.

Для многих эта акция стала не просто тестом на знание предмета, но и поводом заново ощутить связь с историей, культурой и географическими богатствами России. Разумишкин уточнил, что он сам принял участие в мероприятии. Итоговые результаты будут объявлены 21 декабря, добавил чиновник.

Фото: Telegram / Евгений Разумишкин