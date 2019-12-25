Промышленный потенциал Петербурга представили на форуме в Сиане

На пленарной сессии форума звучали важные цифры, отражающие динамику российско-китайского сотрудничества.

Петербург принял участие в международном форуме предпринимателей, проводимом в китайском Сиань, продемонстрировав высокий потенциал своего инвестиционного и индустриально-инновационного развития. Представителем города выступил руководитель Информационно-Делового Центра Петербурга в Пекине Кирилл Лесников, действующий по поручению администрации города. Мероприятие собрало влиятельные делегации бизнесменов и политиков обеих сторон.

Открытие форума сопровождалось выступлениями высокопоставленных чиновников Китая и России, среди которых были заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлёв, особый представитель президента РФ Борис Титов, секретарь парткома КПК провинции Шэньси Чжоу Ибо, председатель Торгово-промышленной Палаты КНР Жэнь Хуэйбинь, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и руководители крупнейших ассоциаций китайского бизнеса.

На пленарной сессии форума звучали важные цифры, отражающие динамику российско-китайского сотрудничества:

Зарегистрированы более 13 тысяч китайских фирм в России,

Практически весь товарообмен производится в рублях и юанях (около 95%),

Россия улучшила позицию поставщика продуктов питания в Китай, переместившись с тринадцатого на восьмое место,

Объём поставок сельскохозяйственной продукции увеличился более чем в пять раз.

Кирилл Лесников представил обширную презентацию, подчёркивая преимущества инвестиций в экономику Санкт-Петербурга. Город, известный как культурная столица России, одновременно является крупнейшим промышленным центром страны, обладающим высоким научно-техническим уровнем и привлекательным климатом для высокотехнологичных отраслей. Важнейшими преимуществами Петербурга отмечены готовая производственная база, особая экономическая зона "Санкт-Петербург", удобная транспортная доступность через морские, воздушные, железнодорожные и автодорожные маршруты.

Фото: пресс-служба Комитета по внешним связям Петербурга