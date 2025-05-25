Русский язык назвали самым сложным экзаменом для школьников

Русский язык назвали самым сложным экзаменом в программе ЕГЭ и ОГЭ для школьников. Об этом сообщает "Газета.RU" со ссылкой на исследование платформы "Умскул".
Среди тех, кто участвовал в опросе, 27% выбрали русский язык самым сложным предметом. Вторым по сложности оказались математика, которую выбрали 25% девятиклассников, и профильная математика среди 17% выпускников школ.
Одним из самых популярных предметов по выбору называют обществознание. На ОГЭ ее будут сдавать 44% учащихся, на ЕГЭ – 38%.
Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что на ЕГЭ используют 11,5 тыс. глушилок.
Фото: pxhere.com
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