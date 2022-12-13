Русский музей выпустил стикеры для мессенджера Telegram

В преддверии 125-летнего юбилея Русский музей выпустил новые стикеры для мессенджера Telegram. Героями набора стали персонажи произведений из собрания музея. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Всего в коллекции – 32 стикера. Пользователи могут узнать героев картин Репина, Малевича, Шагала, Пикассо и других знаменитых художников. На каждом стикере есть забавная фраза.
Пользоваться пакетом изображений можно бесплатно. Стикерпак доступен по ссылке.
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Фото: Телеграм / комитет по культуре Санкт-Петербурга, скриншот
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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