Русский музей разработал видеогид по Михайловскому и Мраморному дворцам на жестовом языке

Проект создали специально для глухих и слабослышащих посетителей.

В Русском музее объявили о запуске проекта, над которым больше года трудились специалисты: учреждение разработало видеогид на русском жестовом языке для глухих и слабослышащих посетителей. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Отмечается, что проект запустили при поддержке благотворительного фонда "Система". Посетители с нарушениями слуха смогут получить интересную информацию на жестовом языке об экспозициях Мраморного и Михайловского дворца. Видеогид по первому дворцу включает в себя историю места и рассказ об уникальной экспозиции "Музей Людвига в Русском музее" с работами Пикассо, Уорхола, Бойса и других. В гиде по Михайловскому дворцу разработали целых четыре маршрута по разным периодам в истории русского искусства, в них рассказывается о работах Репина, Айвазовского, Куинджи, Брюллова, Васнецова, Шишкина и других шедеврах. А экскурсионный маршрут по Мраморному дворцу даст возможность для глухих и слабослышащих посетителей самостоятельно познакомиться с его историей, а также уникальной экспозицией "Музея Людвига в Русском музее": работами Пабло Пикассо, Йозефа Бойса, Джаспера Джонса, Энди Уорхола и других.

Посетителям достаточно скачать бесплатное приложение "Русский музей на РЖЯ", чтобы запустить видеогид. Приложение доступно смартфонам и на базе iOS, и на базе Android.

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Фото: Русский музей / "ВКонтакте"