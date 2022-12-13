Русский музей разработал тематические экскурсии "Искусство и право"

Участники узнают, как темы закона и права интерпретировались художниками.

В Северной столице открылся "нулевой" день Петербургского Международного Юридического форума. В рамках мероприятия Русский музей подготовил тематические экскурсии "Искусство и право: От просвещенного абсолютизма Екатерины II до эпохи "великих реформ" Александра II". ". Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Участники узнают, как темы закона и права интерпретировались художниками. Посетители музея познакомятся с такими произведениями, как "Екатерина II законодательница" и цикл "Смолянки" Дмитрия Левицкого, "Портрет Павла I" Владимира Боровиковского, "Последний день Помпеи" Карла Брюллова, "Монастырская трапеза" Василия Перова и другими работами из собрания Русского музея.

Экскурсии пройдут с 11 по 13 мая. Начало сеанса в 14:30. Билеты можно приобрести на сайте Русского музея. Мероприятие займет два часа.

Ранее на Piter.tv: на петербургской выставке "100 лет Гражданской авиации" расскажут о подвиге летчиков в годы Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-служба Русского музея