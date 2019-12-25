Русский музей предлагает купить маски с дизайном по мотивам Малевича

Русский музей совместно с петербургским брендом Razgulyaev × Blagonravova выпустили защитные маски с дизайном по мотивам творчества художника Казимира Малевича. Об этом сообщили в пресс-службе музея.
Несмотря на то, что музей еще закрыт, маски можно купить онлайн.
"Держи дистанцию" приставлены в двух цветах. На самой маске решили изобразить человека с картины "Спортсмены": на оригинале герои полотна стоят близко друг к другу.
Желаем вам здоровья и ждём новых встреч в музее!
отметили в пресс-службе музея.
Ранее мы писали, что Петербургу ежедневно требуется 250 тысяч масок и 40 тысяч костюмов для медиков.
Фото: Русский музей / Вконтакте
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