Русский борщ признали орудием российской пропаганды

Британцы считают, что Москва сделала попытку присвоить культурные ценности Украины.

Британское BBC выпустило статью, в которой признало российский борщ орудием пропаганды. Иностранцы подразумевают, что на самом деле борщ - не национальное блюдо России. Первыми подобную пищу стали употреблять на Украине, где также считают его "своим"

Пост вызвал больше всего возмущений со стороны жителей Украины, а вот россияне отнеслись к нему спокойно. В соседнем государстве пост признали "пропагандой военного времени".

Слова россиян о борще, могут показаться очевидными и безобидными, но это не кажется таковым для украинцев комментируют новость в Twitter

Отметим, что публикация сделана еще в мае 2019 года, но резонанс материал получил лишь сейчас.

По мнению британского аналитика Алексея Кокчарова, борщ стал попыткой Москвы присвоить себе культурные ценности. Он добавил, что кроме России на первоисточник блюда претендуют также в Белоруссии и Польше. Однако наиболее сильные аргументы именно у Украины.

Ранее Piter.tv писал о том, что комедии Гайдая, оливье и борщ объединяют россиян.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

