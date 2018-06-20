Тарелка борща в Петербурге стоит 25 рублей

При самостоятельном приготовлении тарелки борща объемом 300 миллилитров.

Эксперты посчитали, во сколько обойдется приготовление тарелки борща для жителей различных регионов России. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Дороже всего ингредиенты для супа стоят на Сахалине. Жителям Сахалина тарелка борща объемом 300 миллилитров обойдется в 45 рублей. Самым дешевым борщом может похвастаться Пенза, там за продукты для одной тарелки супа нужно заплатить 19,5 рубля.

В среднем по России, тарелка борща будет стоить 25 рублей, примерно такая же стоимость и в Петербурге. Для москвичей его цена составляет 31,2 рубля.

Для подсчета стоимости продуктов за основу был взят классический рецепт борща. Эксперты подсчитывали стоимость 500 граммов говядины, трех картофелин, двух свёкл, 250 граммов капусты, одной моркови, луковицы, ложки томатной пасты, растительного масла, двух зубчиков чеснока и 15 граммов сметаны. Столько продуктов нужно для трех литров супа.

Покупать борщ в точках общественного питания будет дороже. Средняя цена за порцию составляет 84 рубля.

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Видео: oblomoff/ YouTube; Лайфхакер