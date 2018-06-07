Русский аналог "Википедии" будет рассчитан на 15 млн пользователей

Пользователи смогут оценить сайт уже в 2022 году.

Российский аналог "Википедии" будет рассчитан на 15 млн уникальных пользователей в сутки. На создание электронного справочного ресурса выделят около 2 млрд рублей. Энциклопедия будет запущена уже в 2022 году.

Проект разрабатывается специально для школьников, студентов, исследователей и журналистов и государственных служащих. Однако пользоваться сайтом смогут и обычные пользователи, доступ будет свободен без регистрации.

Создатели считают своей целью защитить потребителей от недостоверной информации. Основной базой текстов станут более 80 тысяч актуализированных источников и статей из 35-томной Большой российской энциклопедии. Электронная версия была создана в 2004-2017 годах. Дополнять сведения будут эксперты в конкретных областях. Включить новый материал в источник можно будет после регистрации и оформления соответствующей заявки.

Ранее Piter.tv писал о том, что Администрация Петербурга объявила конкурс на реконструкцию СКК.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/Google