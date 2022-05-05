Путин: нельзя пользоваться одной "Википедией"

Глава РФ принял в Кремле генерального директора "Знания".

Российский президент Владимир Путин подчеркнул важность просвещения. По мнению главы государства, нельзя пользоваться одной "Википедией". Политик призвал создавать образовательные проекты с объективной, глубокой и талантливо поданной информацией. Такое поручение лидер страны дал во время рабочей встречи с генеральным директором общества "Знание" Максимом Древалем.

Объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, - это очень востребовано, потому что одной "Википедией" невозможно пользоваться. Мы сами знаем качество этой информации. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Максим Древаль в беседе с политиком обратил внимание на то, что в России есть "очень много талантливых просветителей", которые планируют поделиться своими знаниями и аудиторией. Они хотят выступать перед публикой и создавать новый контент, который мог бы распространяться по Интернету. Глава "Знания" отметил, что сейчас в информационном пространстве распространяется много "фейк-ньюс". Путин подчеркнул, что когда в стране появляются профессиональные люди, мнению которых можно доверять - это "дорогого стоит".

Путин назвал одной из основных задач сейчас поддержку рынка труда.

Фото и видео: Kremlin.ru

