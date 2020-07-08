Путин назвал одной из основных задач сейчас поддержку рынка труда

Глава РФ принял министра труда с отчетом.

Российский президент Владимир Путин назвал одной из основных задач и важнейшим направлением работы правительства и государства в текущих условиях западных санкций поддержку внутреннего рынка труда. Соответствующее заявление глава государства сделал на рабочей встрече с министром по труду и социальной защите Антоном Котяковым в Кремле.

Мы также хорошо понимаем, что все эти мероприятия по сути начались еще и раньше, в условиях пандемии и тех вызовов, с которыми мы столкнулись в этой связи. Владимир Путин, президент РФ

Политик предложил министру обсудить вопрос. Владимир Путин также попросил Антона Котякова сделать свои прогнозы насчет складывающейся ситуации по безработице и доложить об антикризисных мерах содействия занятости населения, адресной поддержки отдельных категорий граждан.

Котяков: число безработных в России составляет 3,1 млн и не растет.

Фото: Kremlin.ru