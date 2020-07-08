Котяков: число безработных в России составляет 3,1 млн и не растет

Глава Минтруда России сообщил о стабильности на рынке труда.

Российский министр по труду и социальной защите Антон Котяков заявил, что число безработных по стране составляет 3,1 млн. При этом показатель не увеличивается. Соответствующей информацией чиновник поделился с главой государства Владимиром Путиным в рамках отчета в Кремле. Эксперт признал обстановку на рынке труда достаточном стабильной.

Ситуация на рынке труда на сегодняшний день является достаточно стабильной. Имеем порядка 3,1 миллиона граждан безработных. Видим, что количество безработных не растет. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

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Фото: Kremlin.ru

