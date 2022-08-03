Директору "Водоканала" Бокситогорска продлили срок задержания

Сторона защиты попросила больше времени на сбор документов.

Приморский районный суд продлил срок задержания директору "Водоканала" Бокситогорска Руслану Гагиеву еще на 72 часа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Он является фигурантом дела о мошенничестве. Накануне пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео с задержания подозреваемых.

По версии следствия, у муниципального образования были украдены деньги, которые были выделены в качестве субсидии. Кроме того, установлены факты уклонения от уплаты налогов. Общая сумма ущерба составляет 525 тысяч рублей. Предполагается, что организатором преступления стал 46-лений директор одного из муниципальных предприятий города, также выявлены еще 13 фигурантов.

Следствие просило суда заключить Гагиева под стражу, но суд согласился на просьбу стороны защиты. Адвокатам нужно время для сбора документов.

Напомним, что уголовное дело расследуется и по ситуации в петербургском "Водоканале". Сегодня СМИ сообщили о том, что одного из фигурантов дела внезапно освободили из СИЗО.

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Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти