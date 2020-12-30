Руперт Гринт видел лишь три фильма по "Гарри Поттеру"

Руперт Гринт, наиболее известный по роли Рона Уизли во франшизе о Гарри Поттере, рассказал, что посмотрел только несколько фильмов о Хогвартсе. Об этом он рассказал в интервью изданию Variety.
Я видел первые три фильма на премьере, но потом я перестал их смотреть. Теперь же, когда у меня есть дочь, мне, наверное, придется смотреть их с ней.
Руперт Гринт, актёр
Но это произойдет очень нескоро, так как малышка родилась в мае 2020 года.
Руперт Гринт снимался и в других фильмах, сериалах ("Лунная афера","Уроки вождения", "Большой куш"), а за роль в сериале Apple TV+ "Дом с прислугой" он получил признание критиков, но все равно "Гарри Поттер" остается крупнейшим его проектом.
Ранее актер Руперт Гринт заявил об уходе из кино.
Кадр: из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"
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