Руперт Гринт видел лишь три фильма по "Гарри Поттеру"

Актер, сыгравший Рона Уизли, отметил, что, возможно, все фильмы ему придется посмотреть с дочкой.

Руперт Гринт, наиболее известный по роли Рона Уизли во франшизе о Гарри Поттере, рассказал, что посмотрел только несколько фильмов о Хогвартсе. Об этом он рассказал в интервью изданию Variety.

Я видел первые три фильма на премьере, но потом я перестал их смотреть. Теперь же, когда у меня есть дочь, мне, наверное, придется смотреть их с ней. Руперт Гринт, актёр

Но это произойдет очень нескоро, так как малышка родилась в мае 2020 года.

Руперт Гринт снимался и в других фильмах, сериалах ("Лунная афера","Уроки вождения", "Большой куш"), а за роль в сериале Apple TV+ "Дом с прислугой" он получил признание критиков, но все равно "Гарри Поттер" остается крупнейшим его проектом.

Ранее актер Руперт Гринт заявил об уходе из кино.

Кадр: из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"