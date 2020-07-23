Два Ту-22М3 пять часов летали над акваторией Черного моря.

Румынские истребители сопроводили российские самолеты над Черным морем. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минобороны России. Военные рассказали, что ВВС Румынии поднимались в небо ради сопровождения дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе планового пролета над акваторией региона.

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря сообщение Минобороны России

В оборонном ведомстве добавили, что экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров. Они находились в воздухе более пяти часов. На отдельных этапах российские бомбардировщики сопровождались бортами дальней авиации МиГ-21 румынской стороны.

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Видео: YouTube / Aviation video