Румынские истребители сопроводили российские самолеты над Черным морем. Об этом говорится в официальном пресс-релизе Минобороны России. Военные рассказали, что ВВС Румынии поднимались в небо ради сопровождения дальних бомбардировщиков Ту-22М3 в ходе планового пролета над акваторией региона.
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря
сообщение Минобороны России
В оборонном ведомстве добавили, что экипажи самолетов преодолели около 4,5 тысяч километров. Они находились в воздухе более пяти часов. На отдельных этапах российские бомбардировщики сопровождались бортами дальней авиации МиГ-21 румынской стороны.
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Видео: YouTube / Aviation video
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